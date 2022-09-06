В учениях «Восток-2022» задействованы более 2 тысяч иностранных военных

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Более двух тысяч иностранных военных вошли в коалиционную группировку войск на учениях «Восток-2022». В ней задействованы представители Алжира, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Киргизии, Монголии и России.

«В составе коалиционной группировки войск совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств», - заявили в Министерстве обороны России.

Также дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Сирии, Лаоса, Никарагуа и Мьянмы.

Напомним, на полигоне Сергеевский в Приморском крае работает объединенный штаб коалиционной группировки войск государств, участвующих в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». Он занимается выработкой совместных решений в ходе проведения стратегических операций.

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.