Единственные выжившие: кадры эвакуации пострадавших на Ключевском вулкане туристов
Специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.
© Видео: КГКУ "ЦОД" © Фото: КГКУ "ЦОД"
Появились кадры эвакуации выживших после трагедии на Ключевской сопке туристов. Соответствующее видео было опубликовано Центром обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.
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