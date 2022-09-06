Единственные выжившие: кадры эвакуации пострадавших на Ключевском вулкане туристов

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Напомним, вертолет МЧС России, который прибыл на склон Ключевского вулкана, где находились пострадавшие туристы и гид, с помощью спасателей эвакуировал их и доставил в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Отмечается, что специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.

Ранее первой группе спасателей удалось добраться до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотреть пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки в 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные были в порядке.