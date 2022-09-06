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Борт МЧС России эвакуировал пострадавших на Ключевской сопке туристов

Максим Крюков
04:16 06.09.2022
Специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.
Борт МЧС России эвакуировал пострадавших на Ключевской сопке туристов
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Вертолет МЧС России, который прибыл на склон Ключевского вулкана, где находились пострадавшие туристы и гид, с помощью спасателей эвакуировал их и доставил в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

В ведомстве добавили, что планируется дальнейшая отправка людей в Петропавловск бортом территориального центра медицины катастроф.

Помимо этого, специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые в настоящий момент находятся на высоте 4158 метров. Способ их транспортировки в населенный пункт будет зависеть от погодных условий.

Ранее стало известно, что первая группа спасателей сумела добраться до домика вулканологов на высоте 3300 метров на склоне Ключевского вулкана. По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки в 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в порядке.

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