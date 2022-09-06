Борт МЧС России эвакуировал пострадавших на Ключевской сопке туристов

Специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров.

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Вертолет МЧС России, который прибыл на склон Ключевского вулкана, где находились пострадавшие туристы и гид, с помощью спасателей эвакуировал их и доставил в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

В ведомстве добавили, что планируется дальнейшая отправка людей в Петропавловск бортом территориального центра медицины катастроф.

Помимо этого, специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остаются на месте происшествия для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, которые в настоящий момент находятся на высоте 4158 метров. Способ их транспортировки в населенный пункт будет зависеть от погодных условий.

Ранее стало известно, что первая группа спасателей сумела добраться до домика вулканологов на высоте 3300 метров на склоне Ключевского вулкана. По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки в 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в порядке.