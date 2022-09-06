Спасатели нашли выживших при восхождении на Ключевской вулкан туристов

Среди пострадавших, самое тяжелое состояние у гида, который обморозил руки и ноги, остальные в порядке, уточнили спасатели.

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Первая группа спасателей сумела добраться до домика вулканологов на высоте 3300 метров на склоне Ключевского вулкана. Пострадавших осмотрели и сейчас готовят к эвакуации, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

«Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки в 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные в порядке», - сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 3 сентября, при восхождении на вулкан туристической группы, в составе которой было десять человек и два гида, на высоте более 4 тысяч метров погибло не менее пяти альпинистов. Впоследствии появилась информация о гибели еще четырех человек.

По факту произошедшего, Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в рамках которого был задержан глава фирмы, организовавшей смертельное восхождение на Ключевской вулкан. Мужчина подозревается в оказании небезопасных услуг.