Президент РСПП назвал последствия введения «потолка» цен для российской нефти

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Любые попытки ввести потолок цен на российскую нефть может дестабилизировать рынок и привести к ответным действиям со стороны стран-экспортеров углеводородов. Об этом «Звезде» рассказал Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Продолжится линия на покупку многими странами российских углеводородов с дисконтом. Мы сейчас Китаю и Индии продаем нефть с дисконтом. Для России ничего не изменится, если дисконт будет приемлемым. Если "семерка" решит, что 70 долларов это много, давайте 50, то тут проявятся не только наши оппоненты, но и сторонники из стран ОПЕК», - предупредил Шохин.

Страны добывающего картеля будут вынуждены защищать свои экономические интересы, уточнил он. К чему приведет подобная волатильность на рынке углеводородов - предугадать будет сложно, сказал президент РСПП.

«Если российская нефть без ограничений будет продаваться по низким ценам, то им придется сбрасывать со своей цены, иначе страны-потребители будут отказываться от саудовской нефти в пользу российской. Стало быть, многие страны-производители начнут, мягко говоря, роптать и предпринимать шаги, сокращая объемы добычи», - предположил Шохин.

В любом случае, заверил он, российская экономика найдет выход из этой ситуации, а союзники Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе помогут ей остаться глобальным игроком. Тем более, что сейчас правительство принимает сценарий ускоренной адаптации к санкциям коллективного Запада, подвел итог собеседник «Звезды».

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что российский нефтегазовый комплекс успешно адаптировался к западным санкциям и продолжает нормальную работу. Министр уверен, что российские нефтяники смогут приспособиться и к нефтяному эмбарго Евросоюза, если такое решение будет окончательно принято официальным Брюсселем. С его слов, Москва в этом случае перенаправит логистические потоки с Запада в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближний Восток и в Африку.

Решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть министры финансов стран «Большой семерки» приняли на прошлой неделе. В Кремле ответили что в этом случае российская нефть будет продаваться в страны, которые действуют на рыночных условиях.