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Глава Минэнерго РФ констатировал адаптацию нефтяников к антироссийским санкциям

Ян Брацкий
02:00 06.09.2022
По словам Николая Шульгинова, компании выполняют взятые на себя обязательства: обеспечивают потребности внутреннего рынка и условия экспортных контрактов.
Глава Минэнерго РФ констатировал адаптацию нефтяников к антироссийским санкциям
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Loook Press
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Российский нефтегазовый комплекс успешно адаптировался к западным санкциям и продолжает нормальную работу. С таким заявлением выступил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Мы справляемся. Безусловно, возникают трудности с перенастройкой логистических схем и обслуживанием оборудования, но нефтегазовый комплекс адаптируется к давлению. Сейчас можно с уверенностью сказать, что компании выполняют взятые на себя обязательства: в полном объеме обеспечивают потребности внутреннего рынка и условия экспортных контрактов», - приводит ТАСС его слова.

Министр уверен, что российские нефтяники смогут приспособиться и к нефтяному эмбарго Евросоюза, если такое решение будет окончательно принято официальным Брюсселем. С его слов, Москва в этом случае перенаправит логистические потоки с Запада в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближний Восток и в Африку.  

На прошлой неделе стало известно, что министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. В частности, «семерка» грозит запретить страховать перевозчиков российских углеводородов по ценам, выше установленного ЕС порога. В Кремле спокойно отнеслись к этим заявлениям, напомнив, что в случае принятия подобного решения, российская нефть будет продаваться в страны, которые действуют на рыночных условиях.

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