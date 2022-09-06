Назван новый глава МИД Великобритании

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Стало известно, кто займет пост министра иностранных дел Великобритании. Новым руководителем внешнеполитического ведомства стал Джеймс Клеверли, сообщает Sky News.

Назначенным главой МИД страны является бывший заместитель Трасс, на момент, когда она сама занимала должность министра иностранных дел. Клеверли - автор законопроекта о санкциях против России, он обещал вогнать РФ в «самую тяжелую рецессию со времен распада СССР».

Сегодня, 6 сентября, Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании. В ходе аудиенции с королевой Елизавета II монарх по традиции поручила ей сформировать новое правительство.

Следует отметить, что после того, как стало известно, что кресло главы кабмина займет 47-летняя Трасс, последовала череда отставок. Свой пост покинули министр внутренних дел страны Прити Пател, министр по вопросам культуры, СМИ и Надин Доррис, а также вице-премьер и глава минюста Доминик Рааб.