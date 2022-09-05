Глава британского МВД уходит в отставку после избрания Трасс премьер-министром

По словам Прити Пател, она продолжит госслужбу в качестве депутата парламента.

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател отказалась работать в правительстве под руководством Лиз Трасс. О своем нежелании оставаться на посту главы МВД она заявила в письме к Борису Джонсону, который сложит свои полномочия главы правительства 6 сентября.

«Для меня было честью служить нашей стране в качестве министра внутренних дел в течение последних трех лет», - цитирует Пател телеканал Sky News.

Она также поздравила Трасс со вступлением в должность и выразила ей свою поддержку, отметив, что продолжит свою службу государству в качестве заднескамеечника (рядового депутата парламента).

Ожидается, что избранная премьер-министром Великобритании глава МИД Лиз Трасс 6 сентября сформирует новое правительство.