Сенат США призвал включить РФ в список государств-спонсоров терроризма

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Сенат США принял резолюцию, которая призывает госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте американского конгресса.

«Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», - говорится в заявлении.

Согласно документу, Россия обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применения силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, в нанесении ударов в Сирии, поддержке «сепаратистов» в Донбассе и так далее.

Резолюция была внесение на рассмотрение 9 мая, в ней утверждается, что сенат США рассматривает действия правительства РФ как спонсирование террористических актов. При этом отмечается, что в резолюции ничто не должно толковаться как «санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия».

Ранее в Кремле заявили, что признание России Соединенными Штатами «государством - спонсором терроризма» повлечет за собой очень негативные последствия. С другой стороны, «трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.