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Мазут попал в водоканал для снабжения ЗАЭС из-за обстрела украинских войск

Анна Касаткина
15:18 06.09.2022
Власти изучают ситуацию, будут приняты необходимые меры, сообщил глава Энергодара Александр Волга.
Мазут попал в водоканал для снабжения ЗАЭС из-за обстрела украинских войск
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
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Мазут попал в водоканал в Энергодаре, из которого поступает вода на Запорожскую АЭС, из-за попадания снаряда Вооруженных сил Украины в городскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Волга.

«Произошла ситуация с ударом по тепловой электростанции, которая находится в городе. Пробит бак с мазутом. На данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти изучают ситуацию, после чего будут приняты необходимые меры.

В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале пояснил, что утечка мазута произошла в водопровод, который предназначен для охлаждения ЗАЭС.

В понедельник, 5 сентября, власти Энергодара сообщили о возобновлении обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками, несмотря на присутствие на станции экспертов МАГАТЭ. Отмечалось, что артиллерийским ударом повреждена емкость для дистиллированной воды в непосредственной близости от второго энергоблока.

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