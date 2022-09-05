Власти Энергодара заявили о новых обстрелах Запорожской АЭС

Киевский режим продолжает отдавать приказы о дальнейших провокациях на станции, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ, отметили в администрации города.

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Украинские военные ведут обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС), несмотря на присутствие на объекте экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в Telegram сообщают власти Энергодара.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевский режим продолжает отдавать приказы о дальнейших провокациях, несмотря на присутствие международных экспертов. Ссылаясь на их данные, в администрации добавили, что радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Экстренные службы находятся в незамедлительной готовности для оказания первой помощи и устранения возможных последствий повреждений инфраструктуры, подчеркнули городские власти.

Миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Спустя несколько часов глава организации покинул электростанцию, осмотрев основные ее объекты и отметив, что миссия сохранит свое постоянное присутствие на станции.