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Спецназ коалиционной группировки войск в ходе учений «Восток-2022» освободил «захваченный» населенный пункт

Сергей Лебедев
14:13 06.09.2022
Авиационная поддержка действующих войск и контроль освобожденной территории с воздуха осуществлялись российскими и китайскими вертолетами.
Спецназ коалиционной группировки войск в ходе учений «Восток-2022» освободил «захваченный» населенный пункт
© Фото: Минобороны России
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Подразделения спецназа коалиционной группировки войск в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали задачи по освобождению условного населенного пункта от воинских формирований противника. Авиационная поддержка действующих войск и контроль освобожденной территории с воздуха осуществлялись вертолетами армейской авиации ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, за розыгрышем совместных практических действий в ходе учений на полигоне Сергеевский наблюдали более 170 иностранных представителей из 35 государств. В их числе были представители стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

А в коалиционную группировку войск вошли более 2 000 иностранных военных. В ней были задействованы представители Алжира, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Киргизии, Монголии и России. Также дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Сирии, Лаоса, Никарагуа и Мьянмы.

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