Путин прибыл на остров Русский, где примет участие в ВЭФ

Также предполагается, что он проведет расширенное заседание президиума госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

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Президент России Владимир Путин прибыл на остров Русский. Там глава государства встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума. Кроме того, предполагается, что он проведет расширенное заседание президиума госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Напомним, российский лидер на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Участники СКШУ отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

Ранее Владимир Путин провел закрытое совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.