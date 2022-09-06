Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме

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Российский президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Сообщается, что после встречи ожидается улучшение погоды, и глава государства с военачальниками смогут посмотреть на заключительный этап масштабных военных учений, который пройдет под руководством начальника Генштаба ВС РФ.

Ранее стало известно, что российский лидер прибыл на полигон «Сергеевский» в Приморском крае, где проводится финальная часть стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».