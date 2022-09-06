Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Это произошло во время доклада начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу с улыбкой обсудили заместителя главы оборонного ведомства генерала-полковника Юнус-Бека Евкурова. Это произошло во время доклада начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову.
«Евкуров только сам видит и все. Но докладывает начальнику генерального штаба», - сказал с улыбкой российский лидер.
Напомним, что Владимир Путин наблюдал за заключительным этапом стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
Позже Президент отправился на остров Русский. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме.