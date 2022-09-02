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В Приморье приступил к работе штаб коалиционной группировки войск в рамках СКШУ «Восток-2022»

08:14 02.09.2022
Объединенному штабу в кратчайшие сроки предстоит выработать совместное решение на проведение стратегической операции на Восточном стратегическом направлении по защите национальных интересов и обеспечению военной безопасности в регионе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае создан и приступил к работе объединенный штаб коалиционной группировки войск (сил) государств-партнеров, принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022».

На заседании штаба были обсуждены вопросы предстоящих практических действий войск (сил), проведено ориентирование должностных лиц оперативных групп на макете местности, доведен порядок действий подразделений в ходе розыгрыша боевых действий, а также заслушаны доклады начальников родов войск и служб по направлениям деятельности.

В составе объединенного штаба к планированию и уточнению решения на ведение боевых действий в соответствии с замыслом СКШУ приступили оперативные группы органов управления от вооруженных сил Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

Объединенному штабу в кратчайшие сроки предстоит выработать совместное решение на проведение стратегической операции на Восточном стратегическом направлении по защите национальных интересов и обеспечению военной безопасности в регионе.

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее Отряды кораблей ВМФ России и ВМС Китая встретились в Японском море и приступили к задачам учений «Восток-2022». ВМФ России представил корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков», судно вспомогательного флота; ВМС НОАК - эсминец, сторожевой корабль и судно комплексного снабжения.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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