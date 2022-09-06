Реактивные системы «Торнадо-Г» уничтожили «врага» в ходе учений «Восток-2022»
Цели были обнаружены станциями контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М».
© Фото: Минобороны России
В ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» уничтожили условного врага. Цели были обнаружены станциями контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М».
Напомним, сейчас проходит заключительный этап масштабных учений. За их ходом наблюдают президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Ранее российский лидер провел закрытое совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Ожидается, что позже он проведет расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.