Армия Восток-2022 Реактивные системы «Торнадо-Г» уничтожили «врага» в ходе учений «Восток-2022» Сергей Лебедев Цели были обнаружены станциями контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» уничтожили условного врага. Цели были обнаружены станциями контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М». Напомним, сейчас проходит заключительный этап масштабных учений. За их ходом наблюдают президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Ранее российский лидер провел закрытое совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Ожидается, что позже он проведет расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика