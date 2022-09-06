Путин прибыл на полигон «Сергеевский» на учения «Восток-2022»

Глава государства ознакомится с ходом СКШУ «Восток-2022», которые пройдут с войсками Восточного военного округа (ВВО) под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Сергеевский» в Приморском крае, где проводится финальная часть стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер прилетел во Владивосток. Сегодня глава государства ознакомится с ходом масштабных военных учений «Восток-2022», которые пройдут с войсками Восточного военного округа (ВВО) под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Кроме того, Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Также российский президент в режиме ВКС пообщается с модераторами ключевых сессий форума.