Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Кристоф Майер также призвал продлить сроки службы атомных электростанций в стране.

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Германия должна в кратчайшие сроки запустить газопровод «Северный поток – 2». Такого мнения придерживается член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер. Депутат также высказался за продление срока службы атомных электростанций в стране. В свою очередь, глава баварского отделения партии Стефан Прочка отметил, что будучи экономической супердержавой Германия должна на равных общаться с Россией и США, пишет журнал Stern.

«Мы - экономическая сила, мы должны иметь возможность вести переговоры с обеими сторонами на равных. Это относится как к России, так и к США», - заявил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток - 2». В своей речи он напомнил, что официальная Варшава всегда считала трубопровод из России в Германию «политическим проектом», не имеющим ничего общего с экономикой.

Трубопровод «Северный поток – 2» из России в Германию проложен по дну Балтийского моря и полностью готов к началу эксплуатации. Запуску проекта мешают антироссийские санкции коллективного Запада. Между тем, по двум нитям трубопровода, ЕС может ежегодно получать до 55 миллионов кубометров российского газа. В конце февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процедуру сертификации трубопровода.