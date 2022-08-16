Обозреватель Der Spiegel призвал правительство ФРГ не отказываться от «Северного потока - 2»

Отказ от газопровода не сделает Германию независимой от российского газа, считает Блом.

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Немецкий журналист Николаус Блом высказал на страницах журнала Der Spiegel свое мнение касательно газопровода «Северный поток - 2». Он заявил, что экономика Германии пострадает в случае отказа от его запуска.

«Наша цель - перестать покупать российский газ. Если бы отказ от "Северного потока - 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», - пишет обозреватель.

Он считает, что приблизиться к цели - отказу от российского газа - невозможно, если пустить газ вместо одного трубопровода по другому. А запуск поставок ресурса по «Северному потоку - 2», напротив, приведет к положительному результату. Это поможет снизить уровень социального напряжения в стране.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил вероятность использования газопровода «Северный поток - 2» даже в случае осложнения энергетического кризиса. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал об этом и признал, что ближайшая осень и зима станут тяжелыми месяцами для Германии.