В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обозреватель Der Spiegel призвал правительство ФРГ не отказываться от «Северного потока - 2»

Анастасия Бобылева
13:31 16.08.2022
Отказ от газопровода не сделает Германию независимой от российского газа, считает Блом.
Обозреватель Der Spiegel призвал правительство ФРГ не отказываться от «Северного потока - 2»
© Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Немецкий журналист Николаус Блом высказал на страницах журнала Der Spiegel свое мнение касательно газопровода «Северный поток - 2». Он заявил, что экономика Германии пострадает в случае отказа от его запуска.

«Наша цель - перестать покупать российский газ. Если бы отказ от "Северного потока - 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», - пишет обозреватель.

Он считает, что приблизиться к цели - отказу от российского газа - невозможно, если пустить газ вместо одного трубопровода по другому. А запуск поставок ресурса по «Северному потоку - 2», напротив, приведет к положительному результату. Это поможет снизить уровень социального напряжения в стране.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил вероятность использования газопровода «Северный поток - 2» даже в случае осложнения энергетического кризиса. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал об этом и признал, что ближайшая осень и зима станут тяжелыми месяцами для Германии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 Армия
Видео
МО РФ подписало контракт на новейшие ракеты «Сармат» на «Армии-2022»
12:26 Армия
Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
10:09 Армия
Видео
Путин заявил, что РФ начала спецоперацию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН
12:58 Армия
МО РФ: в Джанкое нанесен ущерб ЛЭП и железной дороге в результате диверсии на военном складе
10:14 Армия
Видео
Шойгу отождествил начало спецоперации на Украине с окончанием однополярного мира
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.