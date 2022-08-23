Президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу «Северного потока - 2»

Трубопровод «Северный поток - 2», по которому российский газ должен был поступать в Германию, был достроен осенью 2021 года, но находится в замороженном состоянии.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток - 2». Заявление политик сделал в интервью телеканалу CNN. В своей речи Дуда напомнил, что официальная Варшава всегда считала трубопровод из России в Германию «политическим проектом», не имеющим ничего общего с экономикой.

«Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока - 2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», - сказал Дуда.

Сегодня президент Польши прибыл в Киев с очередным визитом. На сайте канцелярии уточняется, что польская и украинская стороны планируют провести переговоры на уровне лидеров и делегаций, которые будут посвящены ситуации на Украине, военным, экономическим и гуманитарным вопросам.

Дуда в этом году уже посещал Киев в феврале, апреле и мае. Ранее Верховная рада поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.