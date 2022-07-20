Песков: формат прямой линии с Путиным зависит от рекомендаций Роспотребнадзора

Официальный представитель Кремля указал на изменчивость ситуации с коронавирусом в мире и необходимость оглядываться на специалистов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат проведения прямой линии с главой государства Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Он указал, что ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется, поэтому существует необходимость прислушиваться к мнению специалистов.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», - цитирует ТАСС слова официального представителя Кремля.

До этого Дмитрий Песков сообщал, что идея провести прямую линию с президентом России Владимиром Путиным остается в силе, но это мероприятие состоится немного позднее. Кроме того, он добавил, что у Путина в перспективе пройдет «много более важных мероприятий».

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы российских граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В первый раз такой формат общения был реализован в России 24 декабря 2001 года.