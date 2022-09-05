Глава Роспотребнадзора объяснила отличие новых штаммов COVID-19

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России не вызывает особой тревоги. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Со слов главы ведомства, в стране отмечается замедление темпов заболеваемости. Кроме того, до 1,5% снизился удельный вес госпитализированных. В основном это пожилые и пациенты с сопутствующими заболеваниями, уточнила Попова.

«Мы не видим тяжелых состояний. Крайне редки первичные пневмонии. Мало того, нет потери обоняния, следовательно вирус иначе воздействует на организм и не вызывает тяжелых поражений», - заявила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, подчеркнула Попова, медицинская сеть страны, наученная опытом борьбы с коронавирусом, готова к более существенным нагрузкам.

На этом фоне, Анна Попова заявила об отсутствии необходимости введения новых ограничительных мер и призвала соблюдать ранее озвученные рекомендации. К ним относятся использование масок в общественных местах, контроль состояния здоровья и мытье рук.