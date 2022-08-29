В Роспотребнадзоре отметили, что ограничительные меры в школах не требуются

Некоторые ограничения, введенные весной, уже отменены, однако некоторые меры против распространения вируса сохраняются.

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Роспотребнадзор заявил, что к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов нет необходимости возобновлять ограничительные меры в образовательных учреждениях.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Также пресс-служба отмечает отмену в весенне-летний период некоторых ограничений, введенных ранее. Например, закрепление кабинета за каждым классом, соблюдение социальной дистанции между обучающимися, проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

А вот требования по предоставлению справки о перенесенном заболевании и по проведению обязательной термометрии в школах сохраняется. Также сохраняется обязанность носить маски и перчатки для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи.

Ранее эпидемиолог назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19. Он сказал, что пик заражений ожидается в течение одной-двух недель. По оценке эксперта, на пике будет 50-60 тысяч заболевших.