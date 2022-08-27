Эпидемиолог назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России

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Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в течение одной-двух недель, суточное количество заболевших может достигнуть 60 тысяч человек. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В беседе с ТАСС он отметил, что подъем начался во второй половине июля, шел медленно, а затем ускорился. По его мнению, пик заражений наступит в течение одной-двух недель.

«Я думаю, что 50-60 тысяч заболевших будет на пике», - сказал он.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в последние три дня выявляют более 40 тысяч заболевших в сутки.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность возвращения антиковидных ограничений.