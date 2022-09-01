В ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье

Представитель всемирной организации добавил, что сотрудники ООН не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах.

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Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик объявил, что в организации отметили обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.

«Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», - приводит ТАСС слова Дюжаррика с брифинга.

Кроме того, представитель всемирной организации добавил, что сотрудники ООН не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах. При этом представители службы безопасности ООН продолжат осуществлять охрану миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции. Гросси добавил, что делегация организации собрала множество сведений, и «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел».