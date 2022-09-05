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В Запорожской области задержали корректировщика огня ВСУ

Анна Касаткина
22:10 05.09.2022
Задержанного поместили в изолятор временного содержания, сообщили в администрации региона.
В Запорожской области задержали корректировщика огня ВСУ
© Фото: vrogov, Telegram
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В Запорожской области задержали корректировщика артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по населенным пунктам. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сотрудниками полиции при поддержке силовых ведомств задержан очередной местный житель, подозреваемый в корректировке огня по населенным пунктам Каменско-Днепровского района», - написал он в Telegram-канале.

По его словам, задержан житель города Каменка-Днепровская, в его переписке в социальных сетях правоохранители обнаружили указание на расположение населенных пунктов района, а также места нанесения ударов. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, в отношении него ведется проверка, добавил Рогов.

Ранее власти Энергодара сообщили о новых ударах украинской артиллерии по территории Запорожской атомной электростанции. В результате ударов повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока АЭС.

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