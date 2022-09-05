Политолог предположил, чего можно ожидать от Лиз Трасс на посту премьера
Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» оценил значение победы Лиз Трасс в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Британии станет новым премьер-министром страны.
Эксперт заявил, что хотел бы посочувствовать британским гражданам, которым члены Консервативной партии «навязали» такого премьер-министра, как Трасс.
«Дама, которая за последние там шесть-семь лет поменяла огромное количество должностей, ни на одной из них себя толком не проявила. Переставляли ее, как пешку, с одной точки на шахматной доске политики на другую», - сказал он.
По мнению Светова, с приходом Трасс к власти можно ожидать повышения градуса враждебности к России.
«Это трудно представить после Бориса Джонсона, но она уже нам наобещала и усиление конфронтации, и поставок оружия, и поддержки Зеленского, и готовности нажать на ядерную кнопку. Полный набор», - заявил политолог.
В то же время эксперт заметил тенденцию: чем более враждебный политик приходил на эту должность в Великобритании или США, тем какое-то время спустя с ним было проще договариваться.
Сегодня были названы сроки формирования нового британского кабмина после избрания Трасс премьером.