Новым премьер-министром Британии станет Лиз Трасс

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Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Об этом было официально объявлено в резиденции главы правительства.

С улыбкой 47-летняя Трасс вышла поблагодарить своих коллег за избрание ее лидером правящей Консервативной партии и премьером страны.

Ей удалось получить 81,3 тысячи голосов однопартийцев, 42-летний бывший глава Министерства финансов Риши Сунак, в свою очередь, набрал 60,4 тысячи.

Ранее министр иностранных дел Британии обещала, что в случае если она займет эту должность, то будет бороться с ростом цен на электроэнергию, которые подскочили в связи с энергетическим кризисом.

Как утверждалось, занимающий в настоящий момент пост премьера Борис Джонсон передаст свои полномочия не ранее 6 сентября.