Названы сроки формирования нового британского кабмина после избрания Трасс премьером

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Избранная премьер-министром Великобритании глава МИД Лиз Трасс утвердит состав нового правительства страны 6 сентября. Об этом сообщила министр труда и пенсий Соединенного королевства Тереза Коффи.

«Все должности будут подтверждены завтра», - цитирует ее 5 сентября телеканал Sky News.

По данным британских СМИ, новым главой Министерства иностранных дел может стать министр образования Джеймс Клеверли. Министр обороны Бен Уоллес, вероятно, сохранит свой пост, а на пост министра финансов могут назначить главу Минэнерго Великобритании Квази Квартенга.

Трасс избрана новым главой британского правительства по итогам голосования правящей Консервативной партии - за нее отдали свои голоса 81,3 тысячи человек. Главный соперник Трасс в борьбе за пост премьера - экс-глава Министерства финансов Риши Сунак - набрал 60,4 тысячи голосов. Занимающий пост главы правительства Борис Джонсон передаст свои полномочия преемнику не ранее 6 сентября.