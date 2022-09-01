Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация собрала множество сведений, и «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел».

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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Напомним, тем не менее Гросси отмечал, что на ЗАЭС останутся несколько представителей организации на постоянной основе.

По данным РИА Новости, Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала множество сведений, и «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел». Немногим ранее гендиректор подчеркивал, что цель миссии Международного агентства по атомной энергии на атомной электростанции состоит в ее защите от ядерной аварии.

До этого глава администрации Запорожской области сообщил, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на территории Запорожской атомной электростанции до 3 сентября.