В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

Елизавета Потейчук
17:59 01.09.2022
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация собрала множество сведений, и «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел».
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Напомним, тем не менее Гросси отмечал, что на ЗАЭС останутся несколько представителей организации на постоянной основе.

По данным РИА Новости, Гросси заявил, что делегация МАГАТЭ собрала множество сведений, и «ключевые вещи, которые он хотел увидеть, он увидел». Немногим ранее гендиректор подчеркивал, что цель миссии Международного агентства по атомной энергии на атомной электростанции состоит в ее защите от ядерной аварии.

До этого глава администрации Запорожской области сообщил, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на территории Запорожской атомной электростанции до 3 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.