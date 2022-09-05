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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Запорожской атомной электростанции, на АЭС остались два наблюдателя. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», - сказал он в эфире «Радио КП».

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская сторона обеспечила приезд более 60 представителей СМИ на ЗАЭС по просьбе МАГАТЭ. Это было сделано после того, как стало известно, что при подготовке Киевом и Западом захвата Запорожской атомной электростанции сообщить в присутствии миссии организации мировому сообществу о переходе АЭС под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что еще многое нужно сделать на этом объекте.