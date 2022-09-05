Члены миссии МАГАТЭ покинули ЗАЭС, оставив на станции двух наблюдателей
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Запорожской атомной электростанции, на АЭС остались два наблюдателя. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей», - сказал он в эфире «Радио КП».
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская сторона обеспечила приезд более 60 представителей СМИ на ЗАЭС по просьбе МАГАТЭ. Это было сделано после того, как стало известно, что при подготовке Киевом и Западом захвата Запорожской атомной электростанции сообщить в присутствии миссии организации мировому сообществу о переходе АЭС под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании.
Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация сохранит свое постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что еще многое нужно сделать на этом объекте.