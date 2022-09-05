Директор турфирмы задержан из-за гибели туристов на Ключевской сопке

Во время восхождения на вулкан погибли восемь человек.

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Директор турфирмы, организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, в ходе которого погибли люди, задержан в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, прошли обыски, главу фирмы задержали. В ближайшее время ожидается избрание ему меры пресечения, уточнил собеседник агентства.

Группа туристов поднялась на высоту 3 300 метров на Ключевскую сопку 30 августа. В воскресенье, 4 сентября, от нее поступил сигнал бедствия, на помощь отправились спасатели. На данный момент известно о восьми погибших, пятеро из которых упали с высоты, обстоятельства смерти других не уточняются.

Проверку туристической фирмы в связи с произошедшим начала прокуратура Новосибирской области. Она проверяет организацию на предмет соблюдения законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к гидам.