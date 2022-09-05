Количество жертв восхождения на вулкан на Камчатке выросло до восьми

Группа из 12 человек совершала восхождение на сопку 30 августа, накануне они обратились за помощью спасателей.

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До восьми человек выросло количество погибших после попытки восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке. Об этом сообщил зампред краевого правительства Роман Василевский.

Ранее сообщалось, что пятеро туристов погибли при падении с высоты, один пострадал и был без сознания, один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы.

«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», - сказал Василевский в беседе с РИА Новости.

Группа туристов совершала восхождение на сопку 30 августа. В ее состав входили 12 человек. В субботу они обратились к спасателям за помощью. В настоящее время на месте происшествия сохраняется плохая погода, поэтому спасатели не могут добраться до людей. Очередную попытку альпинисты предпримут утром (01:30 мск).