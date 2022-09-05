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На Ключевскую сопку начала подниматься вторая группа спасателей

Максим Крюков
08:28 05.09.2022
В состав отряда специалистов входят четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять - от поисково-спасательного отряда МЧС России по региону.
На Ключевскую сопку начала подниматься вторая группа спасателей
© Фото: КГКУ ЦОД
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Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевскую сопку. Их цель - добраться до отметки 3300 метров, на этой высоте находятся два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

В состав группировки специалистов входят четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять - от поисково-спасательного отряда МЧС России по региону. В зависимости от погодных условий восхождение может занять не менее двух суток.

В то же время первая группа спасателей - поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» - продолжает подъем на ту же высоту - 3300 метров. К 16:30 по местному времени им уже удалось подняться на высоту 2000 метров. Оптимальная цель данной группы спасателей - добраться к полуночи до отметки 3300 метров, где расположен домик вулканологов.

Принимать решения о дальнейших своих действиях спасатели будут на месте, оценивая условия местности и погоды.

Ранее стало известно, что вертолет со специалистами МЧС России, которые направляются к группе туристов, приземлился на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра лишь с четвертой попытки из-за сильного ветра и летящего пепла. В пресс-службе учреждения добавили, что в настоящий момент два человека остаются на высоте более 4100 метров, еще двое находятся в лагере на высоте 3300 метров.

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