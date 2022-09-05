Альпинист объяснил, почему на несложном маршруте на Камчатке погибли люди

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Причиной трагедии на Ключевской сопке, где погибли девять туристов, стало изменение погодных условий и неготовность людей к этому, несмотря на то что само восхождение несложное. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал альпинист Денис Киселев.

По его словам, трагедия такого масштаба случается на вулкане впервые, однако предпосылки ее стандартны.

«Само восхождение - несложное, если все идет хорошо, но люди оказываются не готовы к тому, что погода изменится, все условия поменяются на более серьезные. Вот к этим изменениям, к неожиданному усложнению маршрута, к условиям на выживание в горах люди обычно оказываются не готовы. Тогда случаются трагедии. Это, к сожалению, типичный сценарий», - пояснил Киселев.

Группа из десяти туристов и двух гидов 30 августа начала восхождение на Ключевскую сопку, 4 сентября от них поступил сигнал бедствия, на помощь отправились спасатели. Известно уже о девяти погибших на вулкане, из которых не менее пяти упали с высоты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Прокуратура Новосибирской области проверяет туристическую фирму, организовавшую восхождение. По данным СМИ, в офисе организации прошли обыски, ее генеральный директор задержан.