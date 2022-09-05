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Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до 9 человек

Андрей Аркадьев
15:29 05.09.2022
Группа из туристов из семи регионов России отправилась на Ключевскую сопку 30 августа.
Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до 9 человек
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, globallookpress
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Количество туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка 3 сентября, возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве добавили, что всего в составе группы было десять туристов и два гида. Их отправили на Ключевскую сопку 30 августа. Изначально сообщалось о гибели не менее пяти альпинистов, которые оступились и сорвались в пропасть на высоте более четырех тысяч метров. Позже стало известно о смерти остальных.

Вертолет Ми-8 доставил спасателей на вулкан.  В зависимости от погодных условий восхождение может занять не менее двух суток.

Проверку туристической фирмы в связи с произошедшим начала прокуратура Новосибирской области. Также в Новосибирске задержан руководитель турфирмы, организовавшей восхождение на вулкан.

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