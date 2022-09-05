Уничтожение подлодки и морской бой: как проходят учения «Восток» с участием «Маршала Шапошникова»

Российский фрегат «Маршал Шапошников» уничтожил подлодку условного противника в акватории Тихого океана в рамках стратегических учений «Восток-2022». Как проходит морская часть мероприятий, рассказал корреспондент Анатолий Бородкин.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Базовые тральщики продолжают сопровождать флагман Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Только что была обезврежена мина - и путь в открытое море для флагмана свободен. Минное заграждение боевой корабль преодолел.

Тральщики расчистили тропу. Но сигнальщики - служба, которая круглосуточно наблюдает за морем, - обнаружили одиночную плавающую мину. Принято решение незамедлительно ее уничтожить. В дело вступает боевой расчет скорострельной АК-630.

Установки АК 630 - универсальное вооружение фрегата. Они являются частью ПВО «Маршала Шапошникова». Могут работать по самолетам и вертолетам противника на расстоянии четырех километров. Уничтожать БПЛА, наносить удары по прибрежным укреплениям, кораблям и малым судам.

Две большие дизельные подлодки из состава Дальневосточной флотилии сопровождают «Маршала Шапошникова». Их задача в ходе этих учений «Восток-2022» сыграть роль субмарин условного противника. Подлодки опускаются на глубину. Охота за этим соединением условного противника начинается. Здесь должна проявить себя морская тактическая авиация.

На вертолетной площадке «Маршала Шапошникова» вертолет Ка-27. Его противолодочная модификация. Основная задача этой машины - обнаруживать субмарины противника. Ка-27 находится на борту «Маршала Шапошникова» постоянно, в специальном отсеке. Винтокрылую машину выкатывают на вертолетную площадку на корме корабля, и в течение десяти минут летающий локатор в воздухе.

Экипаж сбрасывает в море гидроакустическую систему. Еще полторы минуты - и на расстоянии двух миль подводное судно условного противника обнаружено. Принято решение нанести удар по нему глубинной бомбой из реактивной установки РБУ-6000.

Кульминация эпизода - морской бой с неприятельскими кораблями. Кроме флагмана в него включились два ракетных катера Р-20 и Р-24. С «Маршала Шапошникова» огонь ведется из универсальной корабельной установки А-190.

Моряки флагмана и других кораблей Тихоокеанского флота передают эстафету крупнейших в этом году учений на сушу, на полигон главного эпизода «Востока 2022» - полигон Сергеевский.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов