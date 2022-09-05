Армия Восток-2022 Фрегат «Маршал Шапошников» уничтожил плавающие мины «врага» на учениях «Восток-2022» Максим Крюков Экипаж корабля обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем макеты плавающих мин условного противника, которые угрожают мирному судоходству. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» выполнил боевые стрельбы в акватории Тихого океана в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Об этом сообщает Министерство обороны России. Экипаж корабля обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем макеты плавающих мин условного противника, которые угрожают мирному судоходству. Условия на учениях максимально приближены к реальным. С фрегата было выпущено несколько ракет, которые успешно поразили назначенные цели. Ранее в рамках СКШУ «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе совместного подразделения отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны. Кроме того, палубные вертолеты ТОФ и ВМС НОАК совершенствовали взлет и посадку при полетах со штатных кораблей-носителей, а также заход на посадку с зависанием над палубой кораблей стран-партнеров. После выполнения боевого упражнения совместный отряд кораблей ТОФ и НОАК продолжил выполнять задачи учения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика