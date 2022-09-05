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Стрельбы и дым над Сахалином: танкисты и артиллеристы накрыли огнем «врага» на учениях «Восток»

Анатолий Бородкин
11:01 05.09.2022
Тактический эпизод, который разыгрывается на полигоне Успеновский на Сахалине - первый этап крупнейших в этом году стратегических учений  «Восток-2022».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десант условного противника, который пытался высадиться в рамках учений «Восток», накрыли огнем. На полигоне Успеновский стреляют танковые подразделения, тяжелая артиллерия и мотострелки.

Таким образом разыграли первый тактический эпизод в рамках масштабных маневров. Один из вертолетов условного противника с диверсионно-разведывательной группой на борту уничтожен в воздухе точным попаданием ракеты ПЗРК. За остальными бортами неприятеля, с которых идет высадка десанта, в режиме реального времени следят операторы беспилотников.

Первая линия обороны втягивает вражеские подразделения в бой, отступая - заставляет их тратить боезапас, нести потери. Маневрировать эффективно у противника тоже не получается. Ключевые транспортные развязки заминированы. Наживку вражеский десант заглотил и движется вперед, на встречу с основными силами группировки.

Мотострелковая рота пока находится в засаде, но уже готова выдвинуться на позицию. По задумке учений это вторая линия обороны. Мотострелки должны соединиться с экипажами танков Т-80. Задача бойцов - удержать центр и помешать перемещениям условного противника.

Позиция для мотострелков и танкистов выбрана выигрышная. Сопка, на которую поднимаются машины - главенствующая высота в районе. Перемещения вражеских мобильных групп  просматриваются с нее на 100 процентов. Естественных помех внизу почти нет, укрыться негде.

Тактический эпизод, который разыгрывается на полигоне Успеновский на Сахалине - первый этап крупнейших в этом году стратегических учений  «Восток-2022». Основная задача подразделений - отработать слаженность действий смешанной группировки в обороне. Так, отдельному танковому взводу на Т-80 необходимо пресечь попытку прорыва с правого фланга. Экипажи кружат свои многотонные машины в беспрерывной карусели. На таких скоростях «восьмидесятки» практически неуязвимы.

На левом фланге попытки обойти наши позиции и ударить с тыла пресекают батареи систем залпового огня «Ураган» и самоходных установок «Гиацинт». Артиллеристы должны уничтожить самые боеспособные соединения неприятеля.

Тем временем, следуя легенде учений, по центру второй линии обороны нанесен удар боеприпасами, содержащими химические отравляющие вещества. Потерь среди личного состава нет, техника обработана специальным обеззараживающими составом. Экипажи возвращаются на позиции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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