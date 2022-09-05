СМИ: дипломат и охранник российского посольства в Кабуле пострадали при взрыве
Всего в результате теракта погибли или пострадали около 20 человек.
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При взрыве возле российского посольства в Кабуле пострадали двое россиян. Среди раненых оказались дипломат и охранник посольства.
Всего в результате теракта погибли или пострадали около 20 человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.
Напомним, взрыв произошел сегодня утром. По предварительным данным, его устроил террорист-смертник.
Теракт случился, когда российский дипломат вышел зачитать список ожидавших в очереди на визу.