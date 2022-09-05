СМИ сообщили о взрыве около российского посольства в Кабуле

В результате теракта могут быть жертвы.

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В понедельник недалеко от консульского отдела посольства России в Кабуле произошел взрыв. Сообщается, что теракт случился в момент, когда российский дипломат вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу.

По данным Sputnik Афганистан, в результате взрыва могут быть жертвы. Сведений о пострадавших среди сотрудников посольства в данный момент нет.

Напомним, недавно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратил внимание на то, что сейчас в Афганистане все больше активизируются террористические организации.

По его словам, такая обстановка в настоящий момент представляет собой серьезный вызов безопасности в Центральной Азии.