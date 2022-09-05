Взрыв возле российского посольства в Кабуле мог устроить террорист-смертник

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Взрыв недалеко от российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник. Сейчас район около диппредставительства перекрыт. В данный момент на месте взрыва десятки силовиков и машин скорой помощи.

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия», сторонники действующего правительства Афганистана открыли огонь по радикалу. Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, о взрыве стало известно сегодня утром. Сообщалось, что теракт случился, когда российский дипломат вышел зачитать список ожидавших в очереди на визу.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.