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РФ обеспечила приезд более 60 представителей СМИ на ЗАЭС по просьбе МАГАТЭ

15:56 04.09.2022
Журналисты стали свидетелями неудавшейся попытки штурма станции украинскими диверсантами и лично наблюдали массированный обстрел ВСУ территории станции.
РФ обеспечила приезд более 60 представителей СМИ на ЗАЭС по просьбе МАГАТЭ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что российская сторона обеспечила приезд более 60 представителей СМИ на ЗАЭС по просьбе МАГАТЭ после того, как стало известно, что при подготовке Киевом и Западом захвата Запорожской атомной электростанции сообщить в присутствии миссии МАГАТЭ миру о переходе станции под контроль Киева должны были специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании.

Подобные действия предпринимались киевским режимом вопреки сценарию работы миссии с целью провокации. В связи с этим, по просьбе секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на ЗАЭС российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, среди которых были Франция, США, Китай, Дания, Япония, Германия, Турция, Катар, ОАЭ, Южная Корея, Вьетнам и другие страны.

Прибывшие 1 сентября журналисты данного пула стали непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма ЗАЭС украинскими диверсантами. Укрывшись в бомбоубежище, представители СМИ лично наблюдали массированный обстрел артиллерией ВСУ территории станции и жилых кварталов Энергодара.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. К станции направилась группа диверсантов, но российские войска отразили вторжение.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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