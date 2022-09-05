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Leta: в разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек

Ян Брацкий
00:09 05.09.2022
Воздушное судно начало терять высоту в районе шведского острова Готланд, после чего рухнуло.
Leta: в разбившемся на Балтике самолете находились шесть человек
© Фото: Kevin Kurek dpa Globallookpress
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В частном самолете, который потерпел крушение в Балтийском море, находились шесть человек, сообщает латвийское информагентство Leta.

«Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек», - говорится в сообщении.

О том, что частный самолет Cessna потерпел крушение у побережья Латвии стало известно ранее. Воздушное судно следовало из Хереса на юге Испании без указания пункта назначения.

Сообщается, что лайнер дважды сменил курс в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем, мимо шведского острова Готланд. Там он начал терять высоту. Стоит отметить, что когда самолет пролетал через воздушное пространство указанных стран, на перехват борта были направлены самолеты НАТО, однако установить контакт с экипажем так и не удалось. Летчики никого не увидели в кабине Cessna.

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