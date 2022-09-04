Reuters: на борту упавшего в Латвии самолета не разглядели людей

Указывается, что самолет дважды повернул в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем.

© Фото: Karl F. Schöfmann http imagebroker.com #search Globallookpress

Самолет, который разбился у берегов Латвии летел из Хереса на юге Испании без указания пункта назначения. Затем он дважды повернул в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем, мимо шведского острова Готланд. Там о и начал терять высоту.

Подробности крушения воздушного судна приводит агентство Reuters. Когда самолет пролетал через воздушное пространство указанных стран, на перехват борта были направлены самолеты НАТО, однако установить контакт с экипажем так и не удалось.

«Они не видели никого в кабине», - цитирует агентство слова представителя Морской администрации Швеции.

Напомним, по данным СМИ, на борту частного самолета Cessna находились четыре человека. Перед крушением с самолетом оборвался контакт, и в воздух на перехват борта были подняты немецкие истребители Tornado.