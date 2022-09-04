Частный самолет разбился в Латвии после отправки на перехват истребителей НАТО

Перед крушением с самолетом оборвался контакт, и в воздух были подняты немецкие истребители Tornado.

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В Балтийском море потерпел крушение небольшой частный самолет Cessna, который летел рейсом Испания - Кельн. Отмечается, что на борту воздушного судна находились четыре человека.

По данным агентства TT, перед крушением с самолетом оборвался контакт, и в воздух на перехват борта были подняты немецкие истребители Tornado. В настоящее время на место падения были направлены спасатели.

Ранее в Соединенных Штатах произошло столкновение двух небольших самолетов. Инцидент случился в штате Невада в аэропорту Норт-Лас-Вегас. Указывается, что по меньшей мере погибли четыре человека.