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Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой

Ян Брацкий
13:41 11.08.2022
Решение официального Таллина о закрытии границ республики коснется 50 тысяч человек.
Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой
© Фото: Elena Sikorskaya, RussianLook, globallookpress
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Власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. С таким заявлением выступил МИД прибалтийской страны. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз из России будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», - приводит слова главы внешнеполитического ведомства портал ERR.

Ранее стало известно, что парламент Латвии объявил Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма. Сейм страны также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

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