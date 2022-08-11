Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой

Решение официального Таллина о закрытии границ республики коснется 50 тысяч человек.

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Власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. С таким заявлением выступил МИД прибалтийской страны. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз из России будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», - приводит слова главы внешнеполитического ведомства портал ERR.

Ранее стало известно, что парламент Латвии объявил Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма. Сейм страны также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».