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Трасс пообещала «жесткие решения» в экономике в случае избрания на пост премьера Британии

Марина Крижановская
03:20 04.09.2022
Кандидат Лиз Трасс заявила, что нужно принимать трудные решения, «чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму».
Трасс пообещала «жесткие решения» в экономике в случае избрания на пост премьера Британии
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена покончить с «наклеиванием пластырей» и высокими ценами на электроэнергию в стране. Все это она намерена начать делать в случае ее избрания на соответствующий пост.

«В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению. Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик - не подойдет», - приводит ее слова газета The Telegraph.

Кандидат на пост премьера добавила, что «готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики».

Немногим ранее в Британии подтвердили зависимость Европы от газа из России и предупредили о грядущих сложностях в стране и о том, что различным группам людей и промышленности потребуется помощь. Таким образом в стране отреагировали на остановку российского газопровода «Северный поток».

До этого журналист Робин Эшенден оценил шансы Лиз Трасс на выстраивание нормальных отношений с Россией. Автор провел анализ образа и политики «Железной леди» Маргарет Тэтчер и пытающейся ей подражать Трасс. Автор отметил, что «Кремль, очевидно, не очень уважает нашего будущего премьер-министра».

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