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Есть паника: в Британии подтвердили зависимость Европы от газа из РФ и предупредили о сложностях

Марина Крижановская
01:39 04.09.2022
Бывший представитель одной из торговых ассоциаций указала на ошибки местных властей, отметив, что «у нас была неправильная энергетическая политика в течение очень долгого времени».
Есть паника: в Британии подтвердили зависимость Европы от газа из РФ и предупредили о сложностях
© Фото: Bodo Marks dpa Globallookpress
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В Соединенном Королевстве констатировали европейскую зависимость от поставок энергетических ресурсов из стран, по мнению британской стороны, «не таких уж дружелюбных».

Также в Британии подтвердили то, что сейчас Европа переживает энергетический шок из-за цен на энергоносители и проблемы с их поставками. В частности, в стране отреагировали на остановку российского газопровода «Северный поток».

Об этом рассказала бывший исполнительный директор одной из торговых ассоциаций Анджела Найт. Ее слова приводит американское издание Bloomberg.

«Мы как страна паникуем, также паникует и Европа - и в этом нет ничего удивительного, я это не критикую. Я только говорю, что на самом деле за последние, скажем, 20-25 лет, сложился взгляд об энергетической политике, результатом которой стала большая зависимость от внешних стран, не таких дружелюбных», - заявила Найт.

Далее Анджела Найт указала на ошибки местных властей, отметив, что «у нас была неправильная энергетическая политика в течение очень долгого времени».

«Это действительно неприятный шок, который когда-либо у нас был», - добавила представитель британской торговой ассоциации.

Она подбодрила европейцев, сказав, что они смогут пережить эту зиму. Однако предупредила, что «это будет сложно, это будет дорого, и различным группам людей и промышленности потребуется помощь».

В конце августа «Газпром» прекратил поставки по «Северному потоку» и начал профилактические работы. Сообщалось, что компания начала ремонт газоперекачивающего агрегата на компрессионной станции «Портовая».

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